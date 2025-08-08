Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi Müftü Mahallesi'nde bulunan ofisine çağırdı.

ÖNCE KARŞI TARAFIN AVUKATI SONRA DA MÜVEKKİLLERİ DARBETTİ

Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçarak taksi durağına sığınan Mustafa D., polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.