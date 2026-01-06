Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan fabrika, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI

Yangın, Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı. Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.