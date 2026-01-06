Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi
06.01.2026 08:56  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi
Haber Videosu

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, bir işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangında 60 işçi tahliye edildi, 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan fabrika, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi

ALEVLER KISA SÜREDE FABRİKAYI SARDI

Yangın, Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı. Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi

DUMANDAN ETKİLENEN 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Erzin, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:30:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu:1 işçi öldü, 60 işçi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.