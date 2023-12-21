 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da Evine İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da Evine İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Yasa dışı kenevir yetiştirme malzemeleriyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2023 - 08:56,
Abone Ol

Hint keneviri yetiştirmek için kurduğu sistem şaşırttı

ERZİNCAN - Erzincan'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan\'da Evine İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, Kenevir, Tarım, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Evine İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır

Son Dakika
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 09:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Evine İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement