Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Ölü

Erzurum'da otomobilin yol genişletme çalışması yapılan alana düşmesi sonucu araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL YOL ÇALIŞMASI ALANINA UÇTU

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bölgede devam eden yol genişletme çalışmalarının yapıldığı şantiye alanına düştü. Feci kazada araç içerisinde bulunan Canpolat K., Ahmet Emin Ö. ve Yiğit Can Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEPKİ YÜKSELDİ

Son yıllarda aynı güzergahta peş peşe yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları vatandaşların tepkisini çekti. Yıllardır süregelen kazalara karşı alınan mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını savunan yöre halkı, yolda kaçış rampası gibi hayati tedbirlerin alınmasını ve güzergahın acilen güvenli hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılmasını talep ediyor.

"SEÇİM DÖNEMİ VERİLEN TÜNEL SÖZLERİ TUTULSUN"

Siyasetçilerin seçim dönemlerinde bölgedeki tehlikeli virajları ve eğimi ortadan kaldırmak için tünel sözü verdiğini hatırlatan vatandaşlar, verilen vaatlerin yerine getirilmemesine isyan etti. Yeni can kayıplarının yaşanmasını istemediklerini vurgulayan bölge sakinleri, "Artık yeni kazaların yaşanmasını ve canların yanmasını istemiyoruz. Bu yola kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadeleriyle yetkilileri göreve davet etti.