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Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı

Erzurum'da yaşanan trafikte yol verme tartışmasında, polis memurunu darbeden şahıs ve yanında bulunan zanlı gözaltına alındı. Tartışma sırasında saldırgan, polis memuruna bıçakla saldırdı ancak polis memuru havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Polis memuru ise kırık ve çıkık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

22.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 10:16
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Erzurum'da trafikte yaşanan yol verme tartışması sırasında polis memuruna bıçakla şahıs ve yanında bulunan zanlı gözaltına alındı. Olayda yaralanan polis memuru ise tedaviye alındı.

Erzurum-Ilıca yolunda ailesiyle birlikte aracıyla seyreden bir polis memuru, 16 ASA 668 plakalı araç sürücüsü R.A. ile E80 kara yolunda yol verme nedeniyle tartışmaya girdi. Büyüyen tartışma sonrası R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı.

POLİS MEMURU BIÇAKLI SALDIRIYA TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ

Polis memuru, uğradığı saldırıya tabancayla havaya ateş ederek karşılık verdi. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına aldı. Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'da trafikte yol verme tartışmasında polise bıçakla saldırdı
Erzurum\'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Erzurum, Şiddet, Gözaltı, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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