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Erzurum Trafik İstatistikleri Açıklandı

Erzurum Trafik İstatistikleri Açıklandı

TÜİK, 2024 Temmuz ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında bölge illeri arasında 3. sırada yer aldı.

10.08.2024 12:30
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TÜİK 2024 Temmuz ayı dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.

Erzurum Trafik Verileri

Erzurum'da Temmuz ayında 7, yılın 7 ayında kaydedilen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Temmuz döneminde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12,69, ülke toplamında ise yüzde 0,60'lIk oran gösterdi.

Erzurum Temmuz 2024 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2024 Temmuz ayı döneminde 152 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 245 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, kazalarda 301 kişi ise yaralandı.

Erzurum Ocak - Temmuz Dönemi

Erzurum'da bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında 884 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 430 maddi hasarlı kaza kaydedildi. 7 aylık düzeyde yaşanan trafik kazalarında bin 594 kişi yaralandı, 17 kişi yaşama veda etti.

Doğu Anadolu Verileri

Bölgede, bu yılın 7 ayında 6 bin 962 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 8 bin 95 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 99 kişi yaşamına veda etti, 12 bin 363 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,72'lik oran gösterdi.

Ülke Verileri

Ülkede, bu yılın Ocak - Temmuz ayları diliminde 147 bin 205 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 197 bin 701 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Ülkede yaşanan kazalarda bin 533 kişi yaşamına veda etti, 215 bin 646 kişi yaralandı.

Erzurum'un Bölge Toplamındaki Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,69'luk oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,66, kaybedilen kişi sayısı yüzde 17,17, yaralı sayısı ise yüzde 13'lük oran verdi

Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Temmuz 2024 sonuçları itibariyle Ağrı'da 408, Bingöl'de 419, Bitlis'te 374, Elazığ'da 779, Erzincan'da 580, Erzurum'da 884, Hakkari'de 167, Kars'ta 246, Malatya'da bin 409, Muş'ta 236, Tunceli'de 121, Van'da bin 30, Ardahan'da 80, Iğdır'da 229 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı Dağılımı

Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 3, Bingöl'de 7, Bitlis'te 5, Elazığ'da 10, Erzincan'da 12, Erzurum'da 17, Hakkari'de 3, Kars'ta 3, Malatya'da 19, Muş'ta 7, Tunceli'de 3, Van'da 9, Ardahan'da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

Bölge İlleri Yaralı Sayısı

2024'ün Ocak - Temmuz döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 806, Bingöl'de 808, Bitlis'te 759, Elazığ'da bin 297, Erzincan'da 946, Erzurum'da bin 594, Hakkari'de 325, Kars'ta 452, Malatya'da 2 bin 328, Muş'ta 455, Tunceli'de 206, Van'da bin 868, Ardahan'da 187 ve Iğdır'da ise 332 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Trafik İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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