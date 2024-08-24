Esenyurt'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, aranan şahıslar yakalandı ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler de tespit edildi.

24.08.2024 01:12
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Esenyurt'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından asayişin sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Denetimde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde taşıyan 3 şüphelinin tespit edildiği denetimde, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, 11 araç sürücüsüne toplam 82 bin 632 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Pınar Mahallesi'nde saat 18.30-21.30 arasında gerçekleştirilen denetimde 897 şahıs, 254 araç ve 85 motosiklet sorgulandı. Şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden toplam 47,49 gram uyuşturucu madde bulundu. Öte yandan, denetimde silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, polis ekipleri tarafından 1 çalıntı motosiklet ve şüphelisi tespit edildi. İncelenen şüpheli şahısların aranmasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, trafik kontrolleri esnasında 11 sürücüye toplam 82 bin 632 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt\'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta denetim: Aranan şahıslar yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
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