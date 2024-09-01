Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu

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Sadece Bahçeli için yaptı! Tebrik törenine damga vuran detay

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs çekildi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik tamamen açıldı.