Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar - Son Dakika
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Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

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Esenyurt'ta iki şahıs, tartıştıkları adamı yol ortasında dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da durmayan şahıslar, yardım çığlıkları atan adama saldırmaya devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada 2 kişi, yol ortasında bir adama  saldırdı. Yerde dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan adamı çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL ORTASINDA SALDIRDILAR

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, bir adama yol ortasında saldırmaya başladı. Saldırı sırasında yere düşen genç, çığlıklar atarak çevreden yardım istedi. Öfkeli saldırganlar, talihsiz adama dakikalarca tekme ve yumruklarla vurmayı sürdürdü.

    Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

    TEKRAR TEKRAR SALDIRDILAR

    Yoldan geçen vatandaşlar duruma müdahale ederek saldırganları engellemeye çalıştı. Ancak gözü dönen şahıslar, araya giren insanlara rağmen yerde yatan adama tekrar tekrar saldırmaya devam etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucu dayak yiyen kişi saldırganların elinden güçlükle kurtarıldı. Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar
    Kaynak: İHA

    3. Sayfa, Esenyurt, Güvenlik, Şiddet, Son Dakika

    Son Dakika 3. Sayfa Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar - Son Dakika

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      Yorumlar (1)

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    SON DAKİKA: Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar - Son Dakika
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