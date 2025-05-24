Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti: 4 Sanığa Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti: 4 Sanığa Müebbet

Esenyurt\'taki Tekel Bayii Cinayeti: 4 Sanığa Müebbet
24.05.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayii cinayetinde 4 sanığa toplam 2 kez müebbet ceza verildi.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda 2'şer kez müebbet cezası alan sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan 150 sayfa gerekçeli kararda Tarık Özer ve Murat Özer'in şirketi ile maktul Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in şirketi arasındaki alacak verecek meselesi bulunduğu belirtildi. Kararda, Tarık ve Murat Özer'in şirketinin, Cantürk Erzen'in şirketi hakkında icra takibi başlattığı ve Erzen'in ödeme emri gelmesi üzerine sinirlenerek sosyal medyadan sanıklar hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtildi.

28 Temmuz günü paylaşımları öğrenen Tarık Özer ve Murat Özer'in yanlarında Tarık Özer'in oğlu olan Azat Özer ve amca çocuğu olan Servet Özer ile tekel bayiye gittikleri aktarıldı. Tekel bayide maktul Yunus Emre Erzen ile kuzeni Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır'ın oldukları kaydedildi. Sanıklar Tarık Özer ve Murat Özer'in burada Yunus Emre Erzen'e babası Cantürk Erzen'in nerede olduğunu sorduğu, babasını çağırmasını söylediği, maktulün babasını çağırmak istemeyerek neden geldiklerini öğrenmeye çalıştığı gerekçeli kararda aktarıldı.

Sanık Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in omzunu sıktığı ve baskı uyguladığı, sanıklar Tarık ve Murat'ın, maktülden ısrarla babası Cantürk Erzen'i çağırmasını istedikleri de belirtildi. Maktul Yunus Emre Erzen'in, omzunu sıkan Murat Özer'in elini ittiği bunun üzerine sanık Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'i boğazından tutarak arkasındaki dolu alkol şişelerinin bulunduğu rafa doğru sert bir şekilde ittiği gerekçeli kararda ifade edildi. Ardından Murat Özer'in eline aldığı dolu cam alkol şişesi ile maktulün başına sert bir şekilde vurduğu, Yunus Emre Erzen'in kasanın altında bulunan tabancayı alarak sanık Murat Özer'in ayaklarına doğru iki kez ateş ettiği ve aralarında arbede yaşandığı gerekçeli kararda açıklandı. Tarık Özer'in ise tabancası ile maktul Yunus Emre Erzen'e birden fazla kez ateş ettiği, aynı zamanda Murat ve Azat Özer'in de Yunus Emre Erzen'i zapt ettikleri belirtildi. Gerekçeli kararda Tarık Özer'in, maktul Batuhan Bayındır ile katılan Yusuf Erzen'e de birden fazla kez ateş ettiği aktarıldı. Yunus Emre Erzen'e 9, Batuhan Bayındır'a ise 2 adet merminin isabet ettiği ve hayatlarını kaybettikleri gerekçeli kararda belirtildi. Yusuf Erzen'in ise kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığına gerekçeli kararda yer verildi.

Gerekçeli kararda sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri, birbirlerinin eylemlerini kolaylaştırdıkları belirtildi.

Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in maktuller Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'e yönelik işledikleri 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldığı gerekçeli kararda belirtildi. 4 sanığın ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezasına da gerekçeli kararda yer verildi. Tarık ve Azat Özer'in 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay, 4 diğer sanığın ise 'suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapisle cezası gerekçeli kararda aktarıldı.

Gerekçeli kararı değerlendiren müşteki Cantürk Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker "Her ne kadar verilen cezalar sanık açısından 59 seneye tekabül etse de yerleşik infaz kanunundaki cezanın sanığa çektiriliş biçimi bakımından ayrılıklar bulunması sebebiyle iki kez verilmiş müebbet hapis cezasının bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez müebbet şeklinde toplamda da 74 seneye gelecek vaziyette uygulanması yönünde istinaf başvurumuz olacak. Hükmün mahkeme tarafından 150 sayfalık gerekçeli kararda tasarlayarak ve planlayarak olması yönünden tayin edilmiş olması gerektiğine yönelik gerekçeli istinaf dilekçemizde itirazlarımızı hazırlıyoruz. Ayrıca suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından ceza alan sanıkların da alt sınırdan ceza almalarına yönelik itirazlarımızı da dosyaya sunacağız. Fakat bizim açımızdan mahkemenin en yerinde yapmış olduğu değerlendirme sanıkların iştirak halinde bu suçu işlediklerini hükmedilmesi, istinafta da bu dosyanın değerlendirilmesi aşamasında önemli bir unsur olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, istanbul, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tekel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti: 4 Sanığa Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:25:26. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'taki Tekel Bayii Cinayeti: 4 Sanığa Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.