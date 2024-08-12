Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla intihar etti! Canına kıydığı anlar kamerada

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Samsun'da eşinden boşanan 54 yaşındaki doktor çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra 4'ncü kattaki evininin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken intihar anında cep telefonu kameraları kayıttaydı.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 54 yaşındaki Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat, oturduğu 4'ncü kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İTFAİYE ŞİŞME YATAĞI GETİRDİĞİ SIRADA KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şişirmiş oldukları atlama yatağını doktorun balkonunun altına çekmeye çalıştığı sırada doktor, ekiplerin gözleri önünde kendini 4. kattan aşağı bıraktı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede meslektaşlarının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da, eşinden boşanan ve sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşarak "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu bırakan doktor, 4. kattan atlayarak intihar etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.