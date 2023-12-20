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Eski damat, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Eski damat, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen bir adam, olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle aynı aileden 4 kişiyi öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

20.12.2023 - 02:03,  Güncelleme: 02:04
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Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Çocuğunu görmek için boşandığı karısının baba evine giden adam 4 kişiyi katletti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

Olay, kent merkezine bağlı Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi. Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T, sokak ortasında eski karısı Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli adam aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Boşanan çiftin çocuk velayeti olayından dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olay sonrası kaçan M.M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol'un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Eski damat, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü
Kaynak: İHA
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Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski damat, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü - Son Dakika


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