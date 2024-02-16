Eski eşi tarafından öldürülen polis memuru Sevda Kuş son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ - Edirne'de 2 yıl önce boşandığı eski eşi, komiser Ali Y. tarafından öldürülen polis memuru Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Kuş'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Olay, dün akşam, Kocasinan Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş yaralandı, Ali Y. ise evden yaya olarak kaçtı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevda Kuş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Y. ise, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Sevda Kuş'un cenaze töreni Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Merkez Camii'nde yapıldı. Törene; Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin ile çok sayıda polis memuru ve vatandaşlar katıldı.
Merhume polis memuru Sevda Kuş'un naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.
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