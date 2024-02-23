Keserle TikTok vahşeti: Dekolteli elbise ile yayın yapıyordu, ben de öldürdüm

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Ordu'da eski eşi Ayşe Çetin'i (48) keser sapık ile döverek öldüren Mükerrem Başarmak (49) hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında bulunan ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile başan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp tutuklandı. Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak'ın hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve 15 gün sonra kendi isteği ile şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvuruda bulunulduğu, 25 Temmuz 2022'de 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

TİKTOK HESABINI SAHTE HESAPLARDAN TAKİP ETMİŞ

Ayşe Çetin'in ölümüyle ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren Başarmak, Çetin ile 2003 yılında evlendiklerini, 2022 ekim ayında boşandıklarını söyledi. Boşandıktan sonra inşaatta çalışmak için Manisa'nın Salihli ilçesine giden Başarmak, 28 Ağustos 2023'te Ordu'ya döndüğünü söyledi. Manisa'dan yola çıkarken aldığı valize ahşap keser sapını da ortaya koyduğunu anlatan Başarmak, "Eski ortaklık ile her ne kadar görüşmesem de TikTok hesabını sahte hesaplardan takip etmiştim. Burada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kızmıştım. Yanımdaki valize, inşaat işlerinde kullandığım ahşap keser sapını da koydum 16.30-17.00 saatleri arasında eski eşimin ikamet ettiği eve gittim. Zile bastım, kapıyı açamadı" dedi.

"10-15 DAKİKA VURDUM"

1 saat evin merdivenlerinde beklediğini eski eşinin daha sonra dışarıdan geldiğini belirten Başarmak, şunları anlattı: "Kendisi ile görüşmek istedim. Teklifimi kabul edip, eve aldı. Evin salonunda ayakta konuştuk. Eşime, "neden her akşam TikTok isimli uygulamayı başlatıp göğüs dekolteli elbise ile yayın yapıyorsun" diye sordum. O da bana bağırarak ona karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darbetmeye başladım. Evin salonunda ayakkabılığın yanında getirmiş olduğum valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile toptan vurdum.10-15 dakika vurdum. Daha sonra polisler geldi. İlk başta kapıyı açmadım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme amacım yoktu."

MÜEBBET HAPİS CEZAS TALEP EDİLDİ

İddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Başarmak hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.