Eski vekilin eşine ’Aracımı çizdi’ suçlaması: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde denize girmek için aracını park eden İzmirli Avukat Uğur Özer, aracının eski İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'un profesör eşi tarafından kasıtlı olarak çizildiğini ve kendisine hakaret edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. İddiaların odağındaki eski vekil Aylin Cesur ise olayda kesinlikle araç çizme eylemi olmadığını, sadece hatalı park nedeniyle silecek kaldırma uyarısı yaptıklarını belirterek, avukatın şantaj yaptığını ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde servis ettiğini savundu. Tarafların karşılıklı suçlamaları yargıya taşındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde tatil yapan İzmirli Avukat Uğur Özer'in otomobilinin, site önüne park edildiği gerekçesiyle iddiaya göre eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un profesör eşi Fazıl Mustafa Cesur tarafından çizildiği öne sürüldü. Silecekleri kaldırılan ve kaportasına zarar verildiği belirtilen aracın güvenlik kamerasının olay anını saniye saniye kaydettiği iddia edildi. Görüntülerde yer alan şüphelilerin, "Site yönetimi kararı aldık, silecekleri kaldırırız" diyerek kendilerini savunduğu ve olay yerinden ayrılırken "Manyaklar, psikopatlar" diyerek hakaret ettiği öne sürüldü. Mağdur olduğunu belirten avukat, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre; eşi ve arkadaş grubuyla Datça'ya giden İzmir Barosu avukatlarından Uğur Özer, Mercan Plajı mevkii Pir Sultan Sokak'ta denize girmek için aracını belediyeye ait olan ve kamuya açık yolda, sitelerin bulunduğu bir alana park etti. Yaklaşık 5 saat sonra aracının yanına döndüğünde ön sileceklerinin kaldırıldığını fark eden Özer, yaptığı kontrolde arka kapıda ve sol ön çamurlukta derin çizikler olduğunu ileri sürdü.

Araç kamerası incelemeye alındı

Aracında bulunan 24 saat kayıt özellikli güvenlik kamerasını inceleyen Özer, bir şahsın aracın yanına gelerek silecekleri kaldırdığını ve daha sonra aracı çizdiğini iddia etti. Görüntüler üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Şüpheli eski milletvekilinin eşi çıktı iddiası

Polis ekiplerinin olay yerinde tutanak tuttuğu esnada, çevredeki bir vatandaşın uyarısıyla kameraya yansıyan şahısların o an siteden dışarı çıkan kişiler olduğu iddia edildi. Yapılan kimlik kontrolünde, aracı çizdiği ve silecekleri kaldırdığı öne sürülen kişinin geçmiş dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un eşi Prof. Dr. Fazıl Mustafa Cesur olduğu belirlendi.

"Site yönetimi kararı aldık" savunması iddiası

Olayın ardından şahısların akıl almaz bir savunma yaptığını ileri süren Avukat Uğur Özer, iddialarını şu sözlerle dile getirdi: "Ayın 2'sinde Mercan Plajı mevkiinde belediyenin yoluna aracımı park ettim. Orası sağlı sollu sitelerin olduğu bir yer. Park etmeden önce bir araç çıktı, ben de o boşluğa koydum. Yüzdükten 5 saat sonra geldiğimde sileceğin kalkık olduğunu ve aracımın çizildiğini gördüm. Araç kamerasına baktığımda birini tespit ettim. Polis geldiğinde siteden iki kişi çıktı ve 'Biz yaptık' dediler. Niçin böyle bir şey yaptıklarını, malıma nasıl dokunabileceklerini sorduğumda, 'Site yönetimi kararı aldık biz bu konuda. Bizim sitenin önüne park eden araçların sileceklerini kaldırırız' dediler."

"Giderken hakaret ettiler" iddiası

Karşı taraftan zararını karşılamalarını talep ettiğini iddia eden Özer, "Ben şikayetçi olmayı düşünmüyordum, sadece zararımın karşılanmasını istedim. Hakları olmadığını söyledim. Polis kimlik isteyince garip bir kimlik verdi, orada milletvekili olduğunu gördüm. Zararı karşılamadılar. Biz hukuki haklarımızı ararız deyip karakola yöneldiğimizde, arkamızdan yürürken 'Manyaklar, psikopatlar' diye hakaret ettiler. Olay yerinde tanıklar da vardı, itidalli davrandık" ifadelerini kullandı.

"Belediyenin yolunda site kararı mı olur?"

Olayın gerçekleştiği yerin kamuya ait olduğunu savunan Özer, şöyle devam etti: "Burası belediyenin yolu. Birincisi, orası site yönetiminin karar alabileceği bir alan değil. İkincisi, karar dahi olsa arabanın çizilmesi mi gerekiyor? Yasama organında yer almış, yasa çıkarsın diye seçtiğimiz kişi bunu yapmayı kendine hak görüyor. İkisi de hekim, profesör olmuş insanlar. Çok utandım gerçekten, hakkımı helal etmiyorum."

Öte yandan, bölgede benzer mağduriyetlerin başkaları tarafından da yaşandığını iddia eden Özer, "Ertesi gün eşyalarını toplayan yaşlı bir çiftle karşılaştık. Bize, 'Geçen sene bizim de başımıza geldi. Artık aracımızı iki sokak öteye park ediyoruz' dediler" iddiasında bulundu.

2023 model aracında oluşan hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Özer, "Sileceği kaldırıyor, tatmin olmuyor, 'Tatillerini zehir edeyim' deyip aracı çiziyor. Gelsinler, zarardan önce bu araç kaç para ediyorsa bana versinler, arabayı onlara vereyim" diyerek duruma tepki gösterdi. Avukat Özer'in şikayeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Eski milletvekili Aylin Cesur'dan iddialara sert yanıt: "Tamamen şantaj ve karalama"

Tüm bu iddiaların ardından, geçmiş dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Avukatın iddialarını kesin bir dille reddeden ve hukuki süreç başlattıklarını duyuran Aylin Cesur şu sözlere yer verdi: "İsmini ve avukat olduğunu sonradan öğrendiğimiz site sakini olmayan Uğur Özer isimli şahıs, Datça'da oturduğumuz sitenin kapısına, bir insanın dahi çıkmasına engel teşkil edecek şekilde aracını park etmiştir. İçeri girmekte zorlandık. Eşim ve ben tıp doktoruyuz. Daha önce sitemizde site sakinlerinden biri kalp krizi geçirdiğinde site girişine aynı şekilde bir araba park ettiğinden bu kişi sedye ile ambulansa götürülememişti. Bu kişi sağlık ekiplerinin sedye ile müdahalesi engellendiği için hastaneye gidişte sıkıntı yaşamış ve hayatını kaybetmiştir. Eşim Prof. Dr. Mustafa Cesur gerek bir hekim olarak tedbir amaçlı ikaz, gerekse site sakinlerinin aynı durumda uyguladıkları ve ikaz hareketi haline getirdikleri silecek kaldırma eylemini bu araç için gerçekleştirmiştir. Bizim bütün eylemimiz bundan ibarettir. Karşı taraf bu durumu fırsat bilerek benim milletvekili olmam, eşimin tanınan bir Profesör olması nedeniyle olayı sansasyonel hale sokarak reklamını yapmak çabasındadır. Aracına koyduğu kamera ile elde ettiği kişisel görüntülerimizi Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı şekilde basına servis ettiği anlaşılmaktadır. Bu görüntülerde evin anahtarını eşime teslim etmemi dahi aracı çizmek için kullanılan alet olarak teşhir etmiştir. Oysa ki kamera görüntülerinde benim veya eşimin aracı çizdiğine dair görüntü yoktur. Tamamen hakkımızda olumsuz bir yargı oluşturabilmek için kişisel verilerimizi hukuka aykırı şekilde yaymaktadır. Kaldı ki olay yerine gelen polislerin yanında dahi "80 bin TL vereceksin yoksa ben almasını bilirim" şeklinde şantajda ve tehditte bulunmuştur. Bu ifadesi ile zaten kimliği ve kişiliği ortaya çıkmıştır. Konuyu avukatlarımıza ilettik. Olay günü bu kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlere başlanmıştır. Durum hatalı park edip insanların siteye giriş çıkışlarını engelleyen birinin suçunu bastırmaya çalışmasıdır. Bu hal akıllara 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' ata sözünü getirmektedir."