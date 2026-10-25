Eskişehir\'de polisler KPSS\'ye geç kalan genci ekip aracıyla sınava yetiştirdi

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalacağını fark ederek yol üzerindeki trafik polislerinden yardım isteyen genç, ekiplerin zamanla yarışı sayesinde sınava gireceği fakülteye son saniyede yetiştirildi.

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için yola çıkan Ferhat Bilgiseven, yaşanan trafik yoğunluğu ve beklenmeyen aksaklıklar nedeniyle sınav saatinde merkezde olamayacağını fark etti. Heyecan ve panik yaşayan genç, sınavın başlamasına dakikalar kala yol güzergahında görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Genç adayın durumunu anlayarak harekete geçen trafik polisleri, zamanla yarışarak genci ekip aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesine yetiştirmeye çalıştı. Ekiplerin sirenler eşliğinde gerçekleştirdiği hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde fakülte önüne kadar götürülen Ferhat Bilgiseven, sınav kapısının kapanmasına adeta saniyeler kala binaya giriş yapmayı başardı.

Polis ekiplerinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.