Eskişehir'de polisler KPSS'ye geç kalan genci ekip aracıyla sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de polisler KPSS'ye geç kalan genci ekip aracıyla sınava yetiştirdi

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Eskişehir\'de polisler KPSS\'ye geç kalan genci ekip aracıyla sınava yetiştirdi
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Eskişehir'de KPSS'ye geç kalacağını fark eden genç, trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, genci ekip aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesindeki fakülteye götürerek sınav kapısı kapanmadan binaya girmesini sağladı.

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalacağını fark ederek yol üzerindeki trafik polislerinden yardım isteyen genç, ekiplerin zamanla yarışı sayesinde sınava gireceği fakülteye son saniyede yetiştirildi.

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için yola çıkan Ferhat Bilgiseven, yaşanan trafik yoğunluğu ve beklenmeyen aksaklıklar nedeniyle sınav saatinde merkezde olamayacağını fark etti. Heyecan ve panik yaşayan genç, sınavın başlamasına dakikalar kala yol güzergahında görev yapan trafik polislerinden yardım istedi. Genç adayın durumunu anlayarak harekete geçen trafik polisleri, zamanla yarışarak genci ekip aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesine yetiştirmeye çalıştı. Ekiplerin sirenler eşliğinde gerçekleştirdiği hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde fakülte önüne kadar götürülen Ferhat Bilgiseven, sınav kapısının kapanmasına adeta saniyeler kala binaya giriş yapmayı başardı.

Polis ekiplerinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de polisler KPSS'ye geç kalan genci ekip aracıyla sınava yetiştirdi - Son Dakika
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