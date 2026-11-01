Eskişehir\'de trafik polisi, refüje düşen iki Türk bayrağını öperek ekip aracına taşıdı

Eskişehir'de trafik polisi, refüje düşen iki Türk bayrağını öperek ekip aracına taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tepebaşı'ndaki Eskişehir çevreyolunda, Bursa istikametinde refüje düşmüş iki Türk bayrağını gören trafik ekipleri aracını güvenli bir noktada durdurdu. Polis memurlarından biri trafiğin uygun olduğu anda yola geçip bayrakları tek tek yerden aldı, katlayıp öptükten sonra ekip aracına götürdü. Yaşananlar amatör kamerayla kayda alındı.
Eskişehir çevreyolu kenarına düşen 2 Türk bayrağını fark eden trafik polisi, akan trafiğe aldırmadan bayrakları yerden aldı, özenle katlayıp öperek muhafaza altına aldı.
AKAN TRAFİĞE ALDIRMADI
Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, trafik polisi ekipleri refüjde yola düşmüş 2 Türk bayrağı fark etti. Hemen araçlarını güvenli bir noktada durduran polis memurlarından biri, trafiğin uygun olduğu bir anda yolun sol şeridine geçerek bayrağı yerden aldı.
Bu sırada refüjün orta kısmında bir Türk bayrağının daha olduğunu fark eden polis, onu da aynı hassasiyetle yerden aldı.
ÖZENLE KATLAYIP ÖPTÜ
İki bayrağı da büyük bir özenle katlayan polis memuru, bayrakları öperek ekip aracına taşıdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?