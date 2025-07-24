Eskişehir'deki yangında şehitlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Eskişehir'deki yangında şehitlerin kimlikleri belli oldu

Eskişehir\'deki yangında şehitlerin kimlikleri belli oldu
24.07.2025 00:01
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kahramanın kimlikleri belli oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları faciayla sonuçlandı. Yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT görevlisi 10 kişi şehit oldu. Hayatını kaybeden 10 kahramanın kimlikleri de belli oldu.

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 kişinin kimlikleri belli oldu

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin, Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan Hilmi Şahin ile Sercan Utni olduğu öğrenildi.

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 kişinin kimlikleri belli oldu
Hilmi Şahin

Şahin ve Utni'nin acı haberleri, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 kişinin kimlikleri belli oldu
Sercan Utni

EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tolunay Kocaman'ın da hayatını kaybeden görevliler arasında yer aldığı belirlendi. Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 kişinin kimlikleri belli oldu
Tolunay Kocaman

Yangın faciasında yitirdiğimiz diğer kahramanların isimleri ise şu şekilde:

  • Eyip Dereli
  • Enes Kızılyel
  • Muharrem Can
  • İlker Onarıcı
  • Tekin Enes Sarıyıldız
  • Bayram Eren Arslan
  • Alperen Özcan
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki yangında şehitlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

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