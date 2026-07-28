Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Eskişehir\'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan, polisin gelmesiyle son bulan kavgadan olay yerinden kalan kapı kolu, kol saati dikkat çekti. Ayrıca tişörtü parçalanmış bir kişinin caddede yürüdüğü görüldü.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde gece geç saatlerde hareketli dakikalar yaşandı. Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE KOL SAATİ BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, ara sokaklara dağılarak hızla gözden kayboldu. Kavganın yaşandığı caddede polis ekiplerince yapılan incelemelerde; şüphelilerin kaçarken arkalarında bıraktığı bir kapı kolu ile kol saati dikkat çekti.

Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

GÖZALTI İŞLEMİ YAPILAMADI

 Kavga sırasında tişörtü yırtılan bir kişinin ise caddede yürümeye devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Grupların olay yerinden hızla uzaklaşması nedeniyle kavganın ardından herhangi bir gözaltı işlemi yapılamadı.

Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Emniyet güçleri, kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran bu tür olayların önüne geçilmesi amacıyla Cengiz Topel Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Tepebaşı, Polis, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı - Son Dakika
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