Eyüpsultan\'da kaçırılan T.C\'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin sebebiyet verdiği ölümlü kazaya ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı görüntülerde anne Eylem Tok'un kazayı haber alır almaz 20 dakika içinde olay yerine gittiği ve oğlunu alarak Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte eve gittikleri sitenin kamera görüntüsü ile belgelendi. Sonra tekrar evden çıkan Eylem Tok'un iddiaya göre ikinci kez olay yerine gittiği ve ölüm haberini almasıyla birlikte eve döndüğü kaçış planını yaptığı iddia edildi.
Eylem Tok'un eve gelmesinden kısa bir süre sonra kamera görüntülerine göre Bülent C.'nin saat 00.52'de taksiye siteye geldi. Bülent C.'nin saat 01.08 gösterdiğinde de oğlu ile birlikte evden çıktığı görüldü.
Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı bir diğer görüntü ise Bülent C.'nin arabasının şarjının bittiği yerdi. Bir Tırın arkasına park eden Bülent C.'nin, oğlu T.C'yi arkadaki arabaya teslim ettikten sonra şoförü ile havalimanı istikametine gidiyordu. Oysa savcılık ifadesinde baba Bülent C, Mecidiyeköy'e gittiğini söylüyordu.
Yine kamera görüntülerine göre havalimanında Eylem Tok ve oğlu T.C'nin pasaport kontrolü sırasında, görevli polislerin T.C'nin Amerikan pasaportunu uzun bir süre dikkatli bir şekilde incelemeleri de kameraya yansıdı.
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent C'nin iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent C. ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent C. de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent C. hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'da kaçırılan T.C'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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