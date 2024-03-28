Eyüpsultan\'da kaçırılan T.C\'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin sebebiyet verdiği ölümlü kazaya ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖLÜM HABERİNİ ALDIKTAN SONRA KAÇIŞI PLANLAMIŞ

Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı görüntülerde anne Eylem Tok'un kazayı haber alır almaz 20 dakika içinde olay yerine gittiği ve oğlunu alarak Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte eve gittikleri sitenin kamera görüntüsü ile belgelendi. Sonra tekrar evden çıkan Eylem Tok'un iddiaya göre ikinci kez olay yerine gittiği ve ölüm haberini almasıyla birlikte eve döndüğü kaçış planını yaptığı iddia edildi.

Eylem Tok'un eve gelmesinden kısa bir süre sonra kamera görüntülerine göre Bülent C.'nin saat 00.52'de taksiye siteye geldi. Bülent C.'nin saat 01.08 gösterdiğinde de oğlu ile birlikte evden çıktığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER, BABANIN İFADESİNİ YALANLADI

Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı bir diğer görüntü ise Bülent C.'nin arabasının şarjının bittiği yerdi. Bir Tırın arkasına park eden Bülent C.'nin, oğlu T.C'yi arkadaki arabaya teslim ettikten sonra şoförü ile havalimanı istikametine gidiyordu. Oysa savcılık ifadesinde baba Bülent C, Mecidiyeköy'e gittiğini söylüyordu.

POLİSLER, T.C'NİN AMERİKAN PASAPORTUNU UZUN SÜRE İNCELEMİŞLER

Yine kamera görüntülerine göre havalimanında Eylem Tok ve oğlu T.C'nin pasaport kontrolü sırasında, görevli polislerin T.C'nin Amerikan pasaportunu uzun bir süre dikkatli bir şekilde incelemeleri de kameraya yansıdı.