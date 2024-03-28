Eyüpsultan'da kaçırılan T.C'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kaçırılan T.C'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan\'da kaçırılan T.C\'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan ölümlü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Anne Eylem Tok'un olay yerine gitmesi ve kaçış planı yapması görüntülendi. Baba Bülent C.'nin ifadesiyle çelişen görüntüler de dikkat çekti. Polislerin T.C'nin Amerikan pasaportunu incelemesi de kameraya yansıdı. Olayın ardından Mısır'a kaçan şüphelilerin ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

28.03.2024 21:45
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İstanbul Eyüpsultan'da yazar annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılan T.C'nin sebebiyet verdiği ölümlü kazaya ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖLÜM HABERİNİ ALDIKTAN SONRA KAÇIŞI PLANLAMIŞ

Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı görüntülerde anne Eylem Tok'un kazayı haber alır almaz 20 dakika içinde olay yerine gittiği ve oğlunu alarak Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte eve gittikleri sitenin kamera görüntüsü ile belgelendi. Sonra tekrar evden çıkan Eylem Tok'un iddiaya göre ikinci kez olay yerine gittiği ve ölüm haberini almasıyla birlikte eve döndüğü kaçış planını yaptığı iddia edildi.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Eylem Tok'un eve gelmesinden kısa bir süre sonra kamera görüntülerine göre Bülent C.'nin saat 00.52'de taksiye siteye geldi. Bülent C.'nin saat 01.08 gösterdiğinde de oğlu ile birlikte evden çıktığı görüldü.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER, BABANIN İFADESİNİ YALANLADI

Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yayınladığı bir diğer görüntü ise Bülent C.'nin arabasının şarjının bittiği yerdi. Bir Tırın arkasına park eden Bülent C.'nin, oğlu T.C'yi arkadaki arabaya teslim ettikten sonra şoförü ile havalimanı istikametine gidiyordu. Oysa savcılık ifadesinde baba Bülent C, Mecidiyeköy'e gittiğini söylüyordu.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

POLİSLER, T.C'NİN AMERİKAN PASAPORTUNU UZUN SÜRE İNCELEMİŞLER

Yine kamera görüntülerine göre havalimanında Eylem Tok ve oğlu T.C'nin pasaport kontrolü sırasında, görevli polislerin T.C'nin Amerikan pasaportunu uzun bir süre dikkatli bir şekilde incelemeleri de kameraya yansıdı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'YE KAÇTIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelinin babası Bülent C'nin iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent C. ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent C. de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent C. hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Eyüpsultan, Eylem Tok, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kaçırılan T.C'nin ölümlü kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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