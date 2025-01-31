Eyüpsultan\'da 4 Kişilik Aile Cinayeti

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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y. tarafından öldürülen aynı aileden 4 kişi, Sultangazi'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmiş ardından adliyeye sevk edilmişti.

Son yolculuklarına uğurlandı

Öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi. Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi. - İSTANBUL