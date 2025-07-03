Eyüpsultan'da Cinayet: Aile Üyeleri Gözaltında - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Cinayet: Aile Üyeleri Gözaltında

Eyüpsultan\'da Cinayet: Aile Üyeleri Gözaltında
03.07.2025 12:56
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Tartışma sonucu bıçaklanan adam hayatını kaybetti; eşi ve iki oğlu gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da evde çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan adam hayatını kaybederken, anne ile 2 oğlu ve kayınbirader gözaltına alındı. Eşini bıçakla yaralayan F.K., "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Öldürme kastiyle olmadı kurtulmak için yaptım" diyerek kendini savundu. 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın ardından kanlı eşyaları çöpe atan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde 30 Haziran Pazartesi günü saat 21.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Recep Kütükçü (54) ile eşi F.K.'nin arasında kendi evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. F.K., Recep Kütükçü'yü sağ dizinden bıçaklayarak derin bir kesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Kütükçü kanlar içinde kaldı. Bunun üzerine aile "kaza oldu" diyerek 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Recep Kütükçü'yü hastaneye kaldırdı. Kütükçü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda izlenen kamera görüntüleri sonucunda; cinayet şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin, olayın meydana geldiği ikamette bulunan maktul Recep Kütükçü (54), eşi F.K. ile oğulları M.K. (32) ve Y.R.K. (22) olduğu öğrenildi. Anne ile 2 oğlu ve kayınbirader gözaltına alındı.

"Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti"

Öldürülen Recep Kütükçü'nün eşi F.K.'nin ifadesinde, "Recep Kütükçü mutfakta alkol aldığı sırada aramızda tartışma çıktı. Kütükçü bana bıçak çekti. Ben de bunun üzerine tezgah üzerinde bulunan bıçakla Kütükçü'yü sağ diz kısmından 1 adet derin kesi şeklinde yaraladım" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin ise evde sürekli tartışma olduğunu; babalarının bıçakla kendilerine saldırdığı sırada düştüğü ve bıçağın bacağına saplandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli F.K.'nin muhabirin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Öldürme kastiyle olmadı kurtulmak için yaptım. O beni öldürecekti" dediği görüldü. Ayrıca, şüpheli öldürülen Recep Kütükçü'nün oğlunun basın mensuplarına küfür ettiği de duyuldu.

Cinayet sonrası temizlik güvenlik kamerasına yansıdı

Devam eden çalışmalarda, Recep Kütükçü'nün eşi ve oğlu Mert ile farklı tarihlerde yaralamadan müracaatlarının olduğu, herhangi bir tedbir kararının olmadığı öğrenildi. Şüpheli M.K.'nin boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise Kütükçü'nün evinin yakınında bulunan çöpten 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye ve ikamet içerisinden olayda kullanıldığı değerlendirilen yıkanmış 2 adet ekmek bıçağı tespit edildi. Cinayet esnasında kanlanan eşyaları çöpe atan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.K.'nin kardeşinin yerleri sildiği gözüküyor. Ayrıca şüphelilerden birinin kanlı şort ve bez ile cinayet sırasında orada bulunan sandalyeyi çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Cinayet: Aile Üyeleri Gözaltında - Son Dakika

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