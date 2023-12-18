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Eyüpsultan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. - Son Dakika
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Eyüpsultan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Eyüpsultan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Eyüpsultan\'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.
18.12.2023 - 04:52,
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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

İSTANBULEyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı. Kaza öncesinde bariyere çarpıp durduğu öğrenilen tıra "dur" uyarısını fark etmeyen yolcu otobüsü duramayarak çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolcu otobüsünün muavini olduğu öğrenilen Halil A. hayatını kaybederken 31 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anında otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, "Biz Ankara'dan Edirne'ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. Bayağı yaralı var. Tır bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama durun diye işaret vermiş. Diğer tırlar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş tıra" ifadelerini kullandı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaralıların çıkarılmasının ardından ekipler kaza yapan otobüs ve tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, Marmara, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. - Son Dakika


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