Eyüpsultan\'da Yağmur Duvar Yıktı, Bodrumu Bastı

Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle inşaata duvar yıkıldı, yan binanın bodrumunu su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Eyüpsultan'da bulunan bir inşaata ait duvar yıkıldı. Duvardan akan sular, yanda bulunan binanın bodrumuna doldu. Bodrum katındaki evini su basan ev sahibi Ünal Aburşu, "Hepsi zarar gördü, her şey komple bitik halde" diye konuştu.

Olay saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent genelinde etkili sağanak yağmur, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir binanın yanındaki boş inşaat alanında birikmeye başladı. Suyun birikmesiyle inşaat alanındaki duvar basınca maruz kalarak yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla inşaatın karşısında bulunan bir binanın bodrum katında su baskını meydana geldi.

Duvarı yıkan su, bodrum katı bastı

Bodrum kattaki dairenin sahibi Ünal Aburşu, suyun duvarı yıkmaya başladığını görünce engel olmak istedi ancak başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suyu çekmek için çalışmalara başladı.

"Kendimi içeri attım, su olduğu gibi içeri girdi"

Evini su basan ev sahibi Ünal Aburşu, "Uyuyorduk, bir anda yağmur bastırınca kardeşim uyandırdı. Yan taraftaki alana gittim, komple su dolmuş haldeydi. İçeri girdim herkesi dışarı çıkardım. Duvar çöktü, duvarda sırtıma çöktü. Kendimi içeri attım, su olduğu gibi içeri girdi. Eşyaların hepsi zarar gördü, her şey komple bitik halde. Mobilyalar, yatak odası, çocuk odası her şey zarar gördü. Yan tarafta su birikerek basınç yaptı, duvarın yıkılmasına sebebiyet verdi. Duvar çöktüğü esnada da her şey daireye girdi" şeklinde konuştu.

Suyun bastığı bodrum katının tamamındaki odalarda hasara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.