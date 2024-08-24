Fatih'te 54 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te 54 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Fatih Balat Mahallesi'nde yapılan denetimler esnasında 54 adet suç kaydı olan, dolandırıcılık suçundan aranan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan pilavcı takma isimli E.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

24.08.2024 19:44
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Fatih'te denetimler esnasında 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Fatih Balat Mahallesi'nde yapılan denetimler esnasında 54 adet suç kaydı olan, dolandırıcılık suçundan aranan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan pilavcı takma isimli E.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün akşam saatlerinde Fatih Balat Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında şüphe üzerine durdurulan "pilavcı" takma isimli E.Ö. isimli şahsın yapılan kontrollerinde 54 adet suç kaydının olduğu, dolandırıcılık suçundan arandığı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

Fatih\'te 54 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3-sayfa, Balat, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 54 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 54 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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