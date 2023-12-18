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İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış•
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre, şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... - Son Dakika