Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı

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Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100\'de anlattı
07.06.2025 22:20
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Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100\'de anlattı
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tv100 canlı yayınına bağlanarak Zeyrek'in sağlık durumunu ve olay anını anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tv100 canlı yayınına bağlanarak Zeyrek'in sağlık durumunu ve olay anını anlattı.

FERDİ ZEYREK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Başak Şengül ile Doğru Yorum Programı'na telefon ile bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve çok sayıda Manisalı'nın hastanenin bahçesinde olduğunu bildirdi.

Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı: "Dün gece itibariyle mukayese edersek durumu daha iyi. Sabah birçok organı reaksiyon verdi. Tepki verdi. En azından belli bir saat sonrasında gerek hekimlerin müdahaleleri gerekse burada işte eksik olan malzemelerin toplanmasıyla birlikte iyi bir noktaya geldi. İzmir'den bir cihaz getirildi. Özellikle bu tür durumlarda etkili bir cihaz onunla daha iyi duruma geldi.

"DURUMU STABİL"

O saat itibariyle de bekliyoruz. Stabil durumu yani hiçbir şey söyleyemiyoruz. Tabi bunun sağlık problemine ilişkin bilgileri başhekim veriyor. Evet ama aldığımız bilgi itibariyle söyleyeyim. Ben de bir eczacı olarak söyleyeyim. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Dua ediyoruz.

"ÇOK İNATÇIDIR"

Gelen vatandaşlar çok üzgün, çoğu hala inanamıyor. Dualarla ve Ferdi'nin gücüyle, eşi de özellikle bahsediyor. Çok inatçıdır, çok mücadelecidir diye. Epey bir saat kalp durmuş. Onun üzerine yapılan müdahaleler sonrası tekrar çalışmış.

"HAVUZUN OLDUĞU BÖLGEDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILIYOR"

Havuzun olduğu bölgede elektrik akımına kapılıyor. Tabi oradaki geçen süre ve hastaneye geliş süresi arasında o kadar fark yok, yetmiş dakika müdahale yapılan toplam dakika olarak alabiliriz.

"ÇOK GÖRÜLEN BİR ŞEY DEĞİL..."

Gerek müdahaleler işte kalp atışına yönelik müdahaleler yapılmış. Bu çok görülen bir şey değil. Dediğim gibi Ferdi'nin mücadelesi azmi umarım onu bizi tekrar bir araya getirir.

"EŞİ BİR SES DUYUYOR, GELİP BAKIYOR...ŞALTERİ KAPATIYOR"

Bir arıza oluyor. Eşi sesi duyunca gelip bakıyor. Olayı fark edince hızla gidip elektriği kesiyor. Asıl mucize orada.Orada yaşananları çok bilen yok. Sonra işte gelip acil ilk yardım ekibi alıyor. Orada ilk müdahaleler yapılıyor. Hastaneye kadar hastane de devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA İNSAN GELDİ "

Genç bir kardeşimiz, çok başarılı bir kardeşimiz. Yani toplumun, Manisa'nın özellikle İzmir'den bile çok sayıda insan geldi. Herkesin sevgisini kazanmış, siyasi parti ayrımı yapmadan umarım onun yaptığı iyilikler, insanların ona iyi duaları onu tekrar bize kazandır."

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serdengeçti:
    Allah şifa versin 15 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Allah şifa versin ama gerçekçi olmak gerekirse durumu kritik maalesef. 10 0 Yanıtla
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