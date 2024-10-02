FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

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Firari FETÖ üyesi eski hakim Mustafa Karatay, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile Ankara'da saklandığı evde yakalandı. Firari hâkim Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

02.10.2024 10:11
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu FETÖ'cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

YARGIDAKİ ELEMANLARINDAN BİRİ

Firari FETÖ'cü Mustafa Karatay, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ'nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynuyordu. Örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu.

FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

MİT'TEN FİLM GİBİ OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONULDU

FETÖ'cü ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkim Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
FETÖ\'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara\'da saklandığı evde yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Yılmaz:
    yazıklar olsun kim bilir kimlerin canını yakmıştır bu tipler 103 14 Yanıtla
  • Fatih Yaka:
    arkadaş Tevbe de etmiyorlar hala da it gibi peşinden gidiyorlar 87 9 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Çıkartın Türk vatandaşlığından, atın sinirdisina, nere giderse gitsin 77 10 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Devletimizin en büyük hatası hain beslemek..!!!! 79 6 Yanıtla
  • Nevin Yilmaz:
    kafana gore verdigin kararlar geri tepti.sira sende. 65 7 Yanıtla
  • Rıdvan Sülek:
    ASIN GİTSİN 46 6 Yanıtla
  • orko Şato:
    meclisteki feto pacavralarinida bi zahmet , 49 2 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    İnanılır gibi değil Adalet kimlere teslim edilmiş 37 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    mit ve film komedi yaa 10 18 Yanıtla
  • Atilla levent:
    verin küsküyü 15 3 Yanıtla
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