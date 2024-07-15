FETÖ'nün 8 yıl önceki darbe girişimi yargılanmaya devam ediyor - Son Dakika
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FETÖ'nün 8 yıl önceki darbe girişimi yargılanmaya devam ediyor

FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken, örgüt mensuplarının yargılanmasına devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve vatandaşların desteğiyle önlenmişti. Darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'da birçok kurum ve mekan bombalanmış, birçok kişi hayatını kaybetmişti.

15.07.2024 11:37
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Emniyet ve askeriye başta olmak üzere birçok kurumuna sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün, Türkiye'de gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken, örgüt mensuplarının yargılanmasına devam ediliyor.

Türkiye'de ki demokratik yönetimi yok etmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma, kamuflaj giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve mevcut olan seçilmiş hükümete karşı silahları vatandaşlara doğrultarak hedefledikleri darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Askeriye ve emniyet öncelikli olarak birçok kuruma sızarak gerçek hedeflerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programından yaptığı çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle önü kesildi. Olay akşamı vatandaşlar sokaklarda yaşanan askeri hareketliliği anlamaya çalışırken dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.00'de televizyon programına bağlanarak, bir kalkışma ihtimali üzerinde durduklarını aktardı. Yıldırım, "Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecekler" diye konuştu.

2016 yılının 16 Temmuz günü saat 03.00'te yapmayı planladıkları darbe girişimini Genelkurmay'daki hareketliliği görerek 15 Temmuz'a çeken FETÖ'nün teröristlerinin ülkeye yaşattığı en kanlı gecenin merkezi Ankara oldu. Kahramankazan'da bulunan Akıncı Üssü'nden yönetilen darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu birçok üst rütbeli komutan darbeci teröristler tarafından alıkonuldu. Tankların sokaklara çıktığı hain kanlı gecede, FETÖ mensupları pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Emniyet bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak yer aldı. Ankara'nın göbeğinde bu olaylar yaşanırken FETÖ mensubu darbecilerin kullandığı F-16 uçağı, saat 23'de Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bombaladı. Olayda 7 vatandaşımız şehit olurken, 5 kişide yaralandı. Ertesi gün 16 Temmuz'un ilk saatlerinde yine Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı da bombalandı, 44 polis şehit oldu, 36 kişi de yaralandı. Ayrıca darbeci pilotların kullandığı helikopterler Yenimahalle'de bulunan MİT yerleşkesini de ateş altına aldı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 03.20'de uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, kendisini karşılayan vatandaşlara şöyle seslendi:

"Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk'e "FaceTime" üzerinden bağlanarak halkı sokağa davet etti. Bunun üzerine darbeci askerler harekete geçerek, İstanbul'da bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki antenlere müdahale etmek istediler. Kurdukları 'Whatsapp' grubundan haberleşen darbeciler, "Bu TV'lerin susturulması gerekiyor", "Çamlıca'daki antenlere müdahale edilmeli", "Çamlıca Tepesi'ni gören tanklar antenleri vursunlar" ifadelerini kullandı.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 16 Temmuz'da saat 12.57'de Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamayla hain darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. Darbe teşebbüsüne karşı Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, "demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı" olarak tarihteki yerini aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün 8 yıl önceki darbe girişimi yargılanmaya devam ediyor - Son Dakika

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