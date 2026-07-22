Freni Boşalan Kamyon, 6 Yaşındaki Kızı Ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Freni Boşalan Kamyon, 6 Yaşındaki Kızı Ezdi

22.07.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon, sokakta oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir'i ezerek can verdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı alışmaları sırasında freni boşalan kamyonun ezdiği 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta freni boşalan Y.P.'nin kullandığı 63 AET 822 plakalı kamyon, geriye doğru gitmeye başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zeynep Demir isimli kız çocuğunu ezdikten sonra duvara çarparak devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeynep Demir, Şanlıurfa, Güvenlik, Eyyübiye, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni Boşalan Kamyon, 6 Yaşındaki Kızı Ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı 20 yaşındaki genç asılı bulundu, babanın feryadı yürekleri dağladı
Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere’den havalandı Trump- Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı
Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 20:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: Freni Boşalan Kamyon, 6 Yaşındaki Kızı Ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.