Fuhuş Çetesi Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda kadınları bin dolar karşılığında pazarladıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalanırken, fuhuş yapmaya zorlandıkları öne sürülen 8 kadın da kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kadınları fuhşa zorlayan bir şebekeyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin "Ajans" isimli WhatsApp grubu üzerinden ilanlar paylaşarak kadınları bin dolar karşılığında pazarladıkları belirlendi. Kadınların genellikle 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli ilçeleri ile Sakarya ve Zonguldak illerinde toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve 7 SIM karta el konuldu. Şüpheliler işlemlerin ardından Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL