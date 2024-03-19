Galatasaray Spor Kulübü Kıyafet Hırsızlığı Davası Devam Ediyor

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Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalıp daha sonra sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Kulüpte çalışan 4 sanığın 17 yıl 5 aya kadar hapsi istenirken 1 sanığın da 5 yıl 3 ay kadar hapsi talep edildi. Bir sanığın ise beraatı istendi.

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalıp daha sonra sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Müşteki Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi'nin, Nike firması tarafından, sponsorluk bedeli de ödeyerek, Galatasaray ve sadece kulüp oyuncularıyla teknik heyetin kullanımına sunulan, orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, Galatasaray'ın Florya tesislerinde çalınarak, sanıklar tarafından internet ortamında satışa sunulduğunun tespit edildiğinin belirtildiği mütalaada, Galatasaray ile firma arasındaki sponsorluk anlaşmasına göre Galatasaray A Futbol Takımının oynaması gereken futbol müsabakaları sayısınca, her müsabakaya üçer adet olmak üzere futbolcuların ve teknik heyetin kullanması amacıyla verilen ürünlerin yüksek bedelli olup, piyasada satışının yapılmadığı, firma tarafından kulübe verilen ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin tespit edildiği, sezon ortasında eksik kalan ürünlerin firmadan istenmesi durumunda bu kez ücret talep edildiği veya sponsorluk ücretinde kesintiye gidileceği kaydedildi.

Şahısların Metin Oktay Tesislerinde çalışan görevliler olduğu tespit edildi

Olay sonrası Florya Metin Oktay Tesislerinde yapılan sayımlarda 2020 ve 2021 sezonuna ait kullanıma hazır orijinal 2 bin 43 adet ürünün çalındığının tespit edildiğinin belirtildiği mütalaada, çalınan ürünlerin internet üzerinden ikinci el eşya satışı yapılan uygulama üzerinden satışa sunulduğu, satış firmasıyla yapılan yazışmalarda şahsın, Galatasaray'da şoför olarak çalışan Ahmet K.'nın eşi olduğu, 'Kelepir' market isimli kullanıcının ise sanık Buğra F. olduğu tespit edildiği, kulüp yetkililerince alıcı gibi hareket ettirilen Murat K.'nın, sanık Buğra F.Ü. ile iletişime geçtiğinde sanığın formaları satmaya çalıştığı, Buğra F.'nin Antalya'da ikamet edip, sanığın kulüpte malzeme sorumlusu olarak çalışan sanık Gürsel P., çamaşırhane, temizlik sorumlusu sanık Turgut U., masör olarak görev yapan Sedat P. ile irtibatının tespit edildiği kaydedildi.

Piyasa değeri 30 bin 57 TL olduğu tespit edildi

Sanık Buğra F.Ü.'nün evinde 6 koli halinde toplam 276 adet kısa kollu forma, 50 adet uzun kollu forma, 16 çift çorap ve 30 adet şortun ele geçirildiği, bu ürünlerin 2022 yılı itibariyle piyasa değeri toplam 30 bin 57 TL olduğunun tespit edildiği, sanıkların savunmalarında belirttikleri "Kullanılmış olup maç sonrası hediye, soyunma odasında bırakılan veya unutulan ürünlerden" olmadığı, satışa sunulmayan, futbolcu ve teknik heyetin kullanımı için üretilen, sıfır, orjinal olup üretim barkod ve etiketi bulunan ve yapılan sayımda eksik olduğu belirlenen 2 bin 443 adet üründen olduğunun tespit edildiğinin anlatıldığı mütalada, bu konuda kolluk tutanağının bulunduğu, bilirkişi raporuna göre de Sanık Buğra'nın evinde ele geçen ürünlerden bir çoğunun eksik olduğu tespit edilen ürünler olduğu, Sanık Buğra F.Ü.'nün el konulan cep telefonunun galerisinde çok sayıda Galatasaray'a ait forma, şort, çorap ve atkı resimlerinin yer aldığı kaydedildi.

Ürünlerin eski yıllara ait olmayıp, koleksiyon yapmaya uygun olmadığı ifade edildi

Mütalaada ayrıca sanık Buğra F.Ü.'nün Gürsel P.'den Galatasaray ürünleri aldığını, güvenlik görevlisi şahıslardan da forma ve antrenman ürünleri satın aldığını, bunların bedelini ödediğini, kendisinin koleksiyoner olduğu, bunun dışında GS Store'dan da birçok ürün satın aldığını savunmuşsa da, yapılan tespitlerde ürünlerin eski yıllara ait olmayıp, koleksiyon yapmaya uygun olmadığı, ürünlerin yeni üretim, kullanılmamış ve depodan çalınan ürünler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Görevlilerin kullanması için verilen malzemeleri internet ortamında satışa çıkardığı belirtildi

Hazırlanan mütalaada, Metin Oktay Tesislerinde her görevliye kullanılması için birer takım malzeme verildiği, bu malzemelerin internet ortamında satışa çıkarıldığı Ahmet K.'nın çamaşırhane görevlisi olması sebebiyle çamaşırhaneye atılmış formaları ve futbolcuların kendisine hediye ettiği formaları da internet üzerinden satışa sunduğu belirtildi.

2 yıl boyunca Galatasaray Kulübünün deposundan çaldıkları ürünlerin satışa sundukları tespit edildi

Sanık Ahmet K.'nin, 2021 yılı başından, 2022 yılı sonlarına kadar 2 yıla yakın sürede sayıları binlerce olan Galatasaray'a ait forma, antrenman malzemeleri gibi ürünleri internet sitelerinde satışa çıkardıkları tespit edildiğinin belirtildiği mütalaada, sanıkların koleksiyon amacı, unutulan eski eşya olmadığı, internet üzerinden satışa çıkarılan ve sayımı yapılan eksik ürünler olduğu, bu eksik ürünlerden ele geçirilen bir takım ürünlerin sanık Buğra F.'nin evinde ele geçirilen ürünler olduğu, sanıkların 2 yıl boyunca Galatasaray Kulübünün deposundan çaldıkları ürünleri satışa sundukları tespit edildiği söylendi.

4 sanık hakkında 17.5 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada Yılmaz Yanık, Ahmet K. Gürsel P. ve Turgut U. hakkında "Zincirleme şekilde Nitelikli hırsızlık" suçundan 17,5 yıla kadar, Buğra F. Ü. hakkında ise "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, Buğra F. Ü'nüm kastının yoğunluğu, suç işlenmekte kullanılan araçlar, tespit edilebildiği kadarıyla 2 yıl gibi uzun bir süre boyunca çalınan ürünleri internetten satışa sunması gözetilerek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesini talep etti. Savcı ayrıca sanık Sedat P. nin hakkında delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhuriyet Savcısının açıkladığı mütalaaya karşı tarafların gelecek celse savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olunduğu aktarıldı. Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu ve piyasada bu ürünlerin satılmadığı da iddianamede belirtildi. İddianamede, 13 Ocak 2022'de yapılan bir sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün çalındığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı da kaydedildi. Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcuyla tıraş yapmak için irtibat kurduğu anlatılan iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu açıklandı. Sanıkların futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtilen iddianamede, ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade edildi. 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL