Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.
Olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.
Baba hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kız çocuğu gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu İşeri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkış yapan bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programıyla kabri başında anıldı. Programa cemiyet yönetimi, gazeteciler ve Topal'ın ailesi katıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ile inşaat temelini ayıran istinat duvarı çökmüş 5 katlı bina ve zemin kattaki fırının tedbirden tahliye edilmişti. İstinat duvarında onarım çalışmaları başladı.
Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?