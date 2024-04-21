Gaziantep\'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Erbaa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu İşeri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkış yapan bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.