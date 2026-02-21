Gaziantep'te Hırsızlık Badireli Sonuçlandı - Son Dakika
Gaziantep'te Hırsızlık Badireli Sonuçlandı

Gaziantep\'te Hırsızlık Badireli Sonuçlandı
21.02.2026 12:29
Evine giren üvey kardeşi ve ortakları tarafından boğulmaya çalışılan Emine Yusuf, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık için evine giren üvey kardeşi ve yanındaki şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Yusuf, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası evde bulunan maktulün kızını da bıçakladığı belirlenen üvey kardeş ve yanındaki 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Vekil (35) ile yanındaki 3 şahıs, gündüz vakti altınlarını çalmak için üvey kardeşi Emine Yusuf'un (55) evine girdi. Muhammed Vekil ve yanındaki şahıslar, evde bulunan Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil'e (15) saldırarak altınları çalmaya çalıştı.

Üvey kardeşi boğmaya çalışınca fenalaştı, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hırsızlığa direnen anne ve kızı şahısların saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Muhammed Vekil, üvey kardeşi Emine Yusuf'u boğmaya çalışırken, Zeynep Vekil ise bacağından ve kalçasından bıçaklandı. Daha sonrasında saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise boğulmaya çalışılırken fenalık geçiren Emine Yusuf ile bacağından ve kalçasından bıçaklanan Zeynep Vekil'i ilk müdahale sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırgan üvey kardeş ve yanındaki 3 şahıs yakalandı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan üvey kardeş Muhammed Vekil ile yanındaki 3 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

