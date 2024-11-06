Gaziantep'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı

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Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan Bayır, 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilip inşaata götürüldü ve burada üçüncü kattan atıldığı iddia edildi. Acılı ailesi, zarar verenlerin en ağır cezayı almasını talep ediyor.

06.11.2024 12:12
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Gaziantep'te bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızlarının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada üçüncü kattan aşağıya atıldığını iddia etti. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ederken acılı ailesi açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü. Daha sonrasında Dilan'ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı öne sürüldü. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"KIZIMI BU HALE GETİRENLERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, "Benim kızım dün okula saat 7'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şuan çok kötü" dedi.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER CEZASINI ALSIN, ADALET İSTİYORUM"

Kızının tedavisinin devam ettiğini ve durumunun ağır olduğunu söyleyen acılı anne, şahısların en ağır cezayı almasını isteyerek, "Kızım 3 defa ameliyat oldu. Dün akşamdan bu yana ameliyatta. 3 ameliyat geçirdi. Vücudunun çoğu bölgesinde kırıklar var ve şuan durumu kritik. Bu olayı gerçekleştirenler cezasını alsın, adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE KIZIMIZ DEHŞET İÇERİSİNDEYDİ"

Baba Hüseyin Bayır ise "Kızımız dün okuldan çıktığında her zamanki geldiği saatte eve gelmeyince biz de ilk olarak öğretmenini aradık. Öğretmeni okulda birkaç derste gördüğünü ardından bir daha görmediğini söyledi. Saat 8'e kadar bekledik ve karakola haber verdik. 2 saat sonra hastaneden bizi aradılar. Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şahsın gözaltına alındığı haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep\'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı - Son Dakika

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