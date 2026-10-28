Gaziantep'te sağanak otoyolda ve kent merkezinde yaralanmalı kazalara yol açtı - Son Dakika
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Gaziantep'te sağanak otoyolda ve kent merkezinde yaralanmalı kazalara yol açtı

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Gaziantep\'te sağanak otoyolda ve kent merkezinde yaralanmalı kazalara yol açtı
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Gaziantep\'te sağanak otoyolda ve kent merkezinde yaralanmalı kazalara yol açtı
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Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, yollarda su birikintisi oluşturdu, bazı noktalarda küçük çaplı sel görüldü. Otoyolda ve kent merkezinde maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları yaşandı; yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar göle döndü, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu.

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu. Yağış nedeniyle özellikle otoyolda ve kent merkezinde pek çok bölgede ise maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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