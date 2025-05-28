Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.
Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayrıca olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Son Dakika
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