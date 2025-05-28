Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Son Dakika
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Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

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Okul kantininde Kuran\'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
28.05.2025 14:19  Güncelleme: 14:53
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Okul kantininde Kuran\'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
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Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmayan öğrenci velileri durumu okul yönetimine şikayet etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.

VELİLER YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Ayrıca olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Son Dakika

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