Gaziantep'te yönetici kadına bıçaklı saldırı
GAZİANTEP - Gaziantep'te iddiaya göre bir binanın eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi olan Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi.
Olay, 11 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticiliği yapan Gülşen Hasgül, kar maskeli 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yönetim ofisini basan kar maskeli 3 şahıs zorla içeriye girerek ofisi dağıttı ve sitenin karar defterini istedi. Defterin kendisinde olmadığını belirten Hasgül, saldırganlar tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hasgül, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasgül'ün durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili konuşan eşi Mehmet Hasgül, saldırıyı gerçekleştirenlerin eski site yöneticileri olduğunu ve daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Akkül, "Bu olayın arkasında S.Ü. olduğundan eminim" dedi.
"Hastaneye geldiğimde eşimin bıçaklandığını gördüm"
Eşini bıçaklatan kişinin eski site yöneticisi olduğunu söyleyen Hasgül, "İş yerindeydim. Sitedeki komşular beni aradı. Hastaneye gitmem gerektiğini söylediler. Hastaneye geldiğimde eşimin bıçaklandığını gördüm. Eşime olayın nasıl olduğunu sordum. Eşim, 'Büroyu üç tane kar maskeli adam bastı. 2'si içeriye girdi diğeri kapıda bekledi. Büroyu dağıttılar. Karar defterini almak istediler. Bende karar defterinin yanımda olmadığını söyledim. Bulamayınca da beni bıçaklayıp gittiler" dedi. Bunu yapanında S.Ü. olduğuna eminim. Eşim şu an gözlem altında. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Doktorlar henüz net bir bilgi paylaşmadı bizimle" şeklinde konuştu.
"4 ay öncede beni bıçakladılar"
4 ay öncede kendisini bıçakladıklarını belirten Hasgül, "Ben bundan 4 ay önce evimin önünde eski site yönetim müdürü M.S.S. tarafından azmettirilerek bıçaklandım. Bunun hakkında suç duyurusunda bulundum. Farklı farklı guruplarda eşimin ismini yazdırdı. Eşimi taciz ve tehdit etmeye başladılar. En son biz kendisini mahkemeye verdik. Bizden mahkeme dosyamızı çekmelerini istediler. Daha sonra tehdit ettiler. En son 15 gün önce eşimi telefonla arayıp, 'Sizin başınıza geleceklerden artık ben sorumlu değilim. Siz ölümü hak ettiniz' dedi. Biz avukatımızla görüşüp gerekli yasal işlemleri başlattık. Fakat buna rağmen kendisi yerinde durmayıp gidip komşular tarafından da tehdit edildik. Bana gelip, "Benim babam galerici biz buranın en büyük mafyasıyız. Biz adamı vururuz, asarız, keseriz" dedi. Ailecek zor durumdayız. Çocuklarım için endişe ediyorum. Ben vardiyalı çalışan bir insanım. Akşam evde olmayabiliyorum. Bu sorunun giderilmesini istiyorum. Bunu yapan kişilerin biran önce tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırının nedenine ve faillerin kimliğine dair detaylar henüz netlik kazanmadı.
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