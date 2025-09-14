Gazze’de 62 Ölü, 6 Bin Evsiz - Son Dakika
Gazze’de 62 Ölü, 6 Bin Evsiz

Gazze'de 62 Ölü, 6 Bin Evsiz
14.09.2025 00:09
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 62 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin evsiz kaldığı açıklandı.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, olay yerine gelen ambulansların yaralananları bölgedeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği aktarılırken, günün erken saatlerinden bu yana 7'si yardım dağıtım noktalarında görev alan çalışanlar olmak üzere en az 62 sivilin de hayatını kaybettiğini belirtildi.

İsrail, Gazze Şehri'ndeki kamu savcılığı binasını vurdu

İsrail ayrıca Gazze Şehri'nin güneybatısında bulunan kamu savcılığı binasına da 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bina tamamen yıkıldı. İsrail, Filistinlilerin evleri ve İsrail'in daha önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yerleştiği sığınaklar da hedef aldı. İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarında bu sabah itibariyle 1 konut, 3 sığınak ve 20'den fazla binayı yerle bir etti.

"Gazze'de 6 binden fazla kişi evsiz kaldı"

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal da yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 6 binden fazla kişinin evsiz kaldığını aktardı. Bassal, İsrail ordusunun hedef aldığı binalara yönelik tahliye uyarısı gerçekleştirmediğini ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının henüz netleşmediğini belirtti. Bassal, "Gazze Şehri sakinleri, devam eden yoğun kuşatma ve bombardıman nedeniyle son derece zor koşullar altında yaşıyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasırga gibi süren saldırılar devam ediyor. Burj el-Nur kulesi imha edildi. Gazze halkının bölgeyi tahliye etmesi ve güneye doğru hareket etmesi gerekiyor. Hareket halindeki birliklerimizin yolunu açmak için ve Hamas mağlubiyete uğratılıp, bütün esirlerimiz serbest bırakılana kadar bölgedeki altyapıyı hedef almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de can kaybının 64 bin 803'e ulaştığı aktarılmıştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bilançosu paylaşılmıştı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 64 bin 803'e, yaralı sayısının 164 bin 264'e ulaştığı aktarılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

