Gazze'ye Hava Yardımı: 90 Paket Gönderildi - Son Dakika
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Gazze'ye Hava Yardımı: 90 Paket Gönderildi

02.08.2025 23:37
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Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve BAE, İsrail'in ablukasındaki Gazze'ye 90 yardım paketi bıraktı.

Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile koordinasyon içinde Gazze Şeridi'ne havadan 90 yardım paketi daha bıraktı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla mücadele ediyor. İsrail ordusu, bölgede insan haklarına aykırı bir politika sürdürürken, açlığı da bir silah olarak kullanıyor. İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girişini engelleyen İsrail ordusu, gelen uluslararası tepkilerin ardından geri adım atarak, kısıtlı da olsa yardımların sivillere ulaşmasına izin verdi. Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gazze Şeridi'ne yaptıkları havadan yardımlara bugün bir yenisini daha ekledi. İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile koordinasyon içinde yapılan yardım ile 90 yardım paketi havadan bölgedeki sivillere bırakıldı.

"Artık kaybedecek zaman kalmadı"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insan eliyle oluşturulmuş kıtlığın, büyük ölçüde Birleşmiş Milletler (BM) yardım sistemlerinin kasıtlı olarak değiştirilme girişimleriyle şekillendiğini söyledi. İsrail'in BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının Filistinlilere hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırmasını aktif olarak engellediğini belirten Lazzarini, bu durumu, "Gazze'de yaşayan Filistinlilere toplu baskı ve ceza uygulamak için kasıtlı bir tedbir" olarak tanımladı. UNRWA'nın bu kıtlığı tersine çevirebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Philippe Lazzarini, "Yeter ki izin verilsin. Artık kaybedecek zaman kalmadı, geçişlerin şartsız olarak açılması yönünde siyasi bir karar alınmalı" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Almanya, Fransa, İsrail, Dünya, Mısır, Ürdün, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'ye Hava Yardımı: 90 Paket Gönderildi - Son Dakika

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