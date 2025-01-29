'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi - Son Dakika
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'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

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Grand Kartal Otel'deki facianın baş sorumlusu Halit Ergül, bir zamanlar 'getir götür' işlerini yaptığı otele nasıl patron oldu? İşte hepimizin aşina olduğu Türk filmlerindeki kötü adam karakterlerini hatırlatan o yükseliş hikayesi...

29.01.2025 11:03
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Faciaya sonrası soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Otel'deki facianın baş sorumlusu olarak gösterilen Halit Ergül'ün bir zamanlar odunculuk yaptığı, 'Getir götür' işleri yaptığı otelin sahibinin kızıyla evlendikten sonra 'patron' olduğu ve kendi oteller zincirini kurmak için ticari hırsla her şeyi yaptığı ortaya çıktı.

'GETİR GÖTÜR' İŞLERİ YAPIYORDU

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Halit Ergül Bolu merkezine bağlı 'Susuzkınık' köyünde doğdu. İki ablasıyla birlikte kendi halinde bir köy çocuğuydu. İlk ve ortaokuldan sonra lise için Bolu'ya gidip gelmeye başladı. Yaz aylarında da birçok köylü gibi odunculuk işlerinde çalışıyordu. Bu arada 1978 yılında Rizeli Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya'ya 'Kartal' adlı ilk otelini yaptı. Otelde civar köylüler de çalışıyordu. Ergül de liseyi bitirince, 1980'lerin başında 16-17 yaşlarındayken köyünden 15 kilometre uzaktaki bu otelde çalışmaya başladı. Muhasebe bölümündeydi. O dönemi hatırlayanlara göre 'getir götür' işleri yapıyordu. Üniversiteye gitmedi.

'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
Emine Ergül - Mazhar Murtezaoğlu - Halit Ergül

PATRONUN KIZIYLA EVLENDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu'nun kızı Emine Murtezaoğlu ile de bu dönemde tanıştı. Tanışıklıkları bir süre sonra duygusal ilişkiye döndü. Ardından da Emine Murtezaoğlu'nu istemeye gittiler. Baba Mazhar Murtezaoğlu başlarda bu duruma karşıydı. Zamanla yumuşadı ve evliliğe rıza gösterdi. 1987 yılında evlendiler. Halit Ergül, çalışan olarak girdiği otelin damadı olmuştu. Kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu İngiltere'de eğitim almış, piyano ve kitap meraklısıydı. Ticari hırsları yoktu. Halit Ergül ise açıkgöz, girişken biriydi. Baskın karakterli kayınpederinin gözüne girmesi uzun sürmedi. Bir zaman sonra kayınpederinin 'sağ kolu' oldu. Hep yanında ve yakınındaydı. Bu arada babası ölünce köydeki evlerini de sattı.

'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

İŞLER BÜYÜDÜ, İKİNCİ OTELİ AÇTILAR

Kartal Otel'de işler iyi gidiyordu. Mazhar Murtezaoğlu bu otelin hemen yakınına ondan birkaç kat daha büyük ikinci otelini yaptı. Adını da 'Grand Kartal' koydu. Bu otel de çok ilgi gördü. Müdavimleri her sezon oradaydı. 2004 yılına gelindiğinde baba-patron Mazhar Murtezaoğlu iki otelini iki çocuğuna devretti. Grand Kartal'ı kızı Emine'ye, ilk oteli Kartal'ı ise oğlu Harun'a bıraktı. Artık iki ayrı şirket, iki ayrı otel vardı. Halit Ergül yıllar önce muhasebesinde başladığı otelin patronu olmuştu. Bu bölünmeden sonra kayınbiraderi Harun ile araları açıldı. Bir daha da düzelmedi.

'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

KAYINPEDER RAHATSIZLANINCA ÖNÜ İYİCE AÇILDI

2007'de Mazhar Murtezaoğlu'nun parkinson ve Alzheimer nedeniyle bütün işlerden elini çekmesiyle Halit Ergül'ün önü daha da açıldı. Ergül ile kayınbiraderi arasındaki çekişme ve gerginlik hep sürdü. Bu yan yana iki otelin 'Grand Kartal' ile 'Kartal Otel'in rekabetinden öte bir durumdu. Davalar, şikâyetler devam etti. Bu gerginlik bölgeyle ilgili ortak kararlar alınmasına da engel oluyordu. İddiaya göre Ergül, Kartal Otel'i de almak istiyor ve bunun için baskı yapıyordu. Grand Kartal'da işleri iyi giden Ergül, 'Gazelle' adlı yeni bir otel daha yaptı. Buranın başına da damadı Emir Aras'ı geçirdi.

\'Getir götür\' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

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Son Dakika 3.Sayfa 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ulku Girgin:
    büyüklerimin bir lafı vardır hırsla gelen tırsla gider helal para olsaydı artar çoğalır hayrını görürdü kazanırken de mutlu olmamış hep daha fazlasını istemiş sonunda herkesin ahını aldı bundan sonrası daha da karanlık 3 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    ÇAKALIN ÖNDE GİDENİ..TAM YEŞİLÇAMA HAZIR SENARYO...ATSINLAR İÇERİ UNUTSUNLAR GİTSİN..ŞÖHRET AVCISI 0 0 Yanıtla
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