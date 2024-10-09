Gezi Davası'nda Mütalaa Hazırlanacak

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"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

3 sanık yönünden bozulan Gezi Parkı davasında mütalaa hazırlanacak

İSTANBUL - Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarındaki kararın bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan 3 sanığın davasında mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18'er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın avukatları hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaa hazırlanabilmesi için dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatına hükmetmişti. Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü kabul etmişti. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırmıştı.

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise daire tarafından bozulmuştu. Daire kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret ederek eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtti. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.