Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti - Son Dakika
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Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verdiği pozlar nedeniyle Gökhan Çıra'nın kızının devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi, yapılan incelemenin ardından talebi reddederek bebeğin, baba Gökhan Çıra'da kalmasına karar verdi.

23.08.2024 15:39
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2 yaşındaki kızıyla verdiği pozdan dolayı hakkında soruşturma başlatılan eski futbolcu Gökhan Çıra, ifadeye çağrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi ise taleple ilgili karar verdi.

BEBEK AİLESİYLE KALACAK

X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturma ilgili gelişmeleri aktaran gazeteci Emrullah Erdinç şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığın talebi reddedildi. Çocuk, Gökhan Çıra'da kalacak. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın, 2. yaşındaki S.S.Ç. ile paylaştığı kareler tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş, Başsavcılık da soruşturma başlatıp çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi.

  • Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması
  • Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması
  • Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması
  • İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek;

Çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda çocuğun ebeveynden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olması, kurum bakımına alınması halinde yaşayacağı psikolojik olumsuz etkilerin gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi."

Gökhan Çıra'nın kızının devlet korumasına alınması istenmişti! Bakanlık talebi reddetti

NE OLDU?

Eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yaşındaki kızıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Gökhan Çıra'nın kızının devlet korumasına alınması istenmişti! Bakanlık talebi reddetti
Gökhan Çıra'nın kızının devlet korumasına alınması istenmişti! Bakanlık talebi reddetti
Gökhan Çıra'nın kızının devlet korumasına alınması istenmişti! Bakanlık talebi reddetti
Gökhan Çıra\'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gökhan Çıra, İnceleme, 3-sayfa, Çocuk, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tarık yücel: Aynı resmi fakir paylaşsa aileyi içeri çocuğu devlet koruması. ulaaaan bu para varya para. devlet devlet olmayınca daha ne resimler görürüz. 73 6 Yanıtla
  • Murat Çokeker: sizene milletin çocuğuyla çektiği fotoğraftan herkez işine baksın 10 39 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Devletsiz türkiye 28 10 Yanıtla
  • Derviş: uyuz oluyorum küçük covuk ların resimlerini paylaşınca sosyal medyada sosyal medya nın patronu bile cocuklarının resmini koyarken sansörlüyor geleceğine ben karar vereyim diye 24 1 Yanıtla
  • beyhan d: Aile ve Sosyal Güvenlik ve Savcimız işini doğru yapmış olmasına rağmen Mahkemenin kadarı kesinlikle tartışılır.Bankanlık temyize gitsin yine iki gözyaşı bi damat traşı vakası olmasın lütfen 2 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Çocuk kimdendi sahi? 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti - Son Dakika
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