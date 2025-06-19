Görüntü Esenyurt\'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Pudracı AKP gençlik kolları. Bademciler.

Faruk. Y.:

Sanırsın CHP bir elinde gül beş elinde şeker dağıtıyor. Adamlar İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla gibi illeri yemiş bitirmiş siz hala akp gençliği diyorsunuz. 128 milyar soranlar 560 milyar nerede? Yatlar, katlar, villalar, sevgiliye alınan daireler, otomobiller nerede? Cenaze için alınan bardaklar, ceset torbaları nerede?