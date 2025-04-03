Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları - Son Dakika
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Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu\'nun dikkat çeken paylaşımları

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturmasında gözaltına alındı. Üzümoğlu'nun 2 Nisan boykotuna destek verdiği ve "Ses çıkarmayan sanatçı olmaz" paylaşımları dikkat çekti.

03.04.2025 10:34
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Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürülürken, beş kişiyi arama çalışması sürüyor.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyette işlemleri devam eden Üzümoğlu'nun İmamoğlu'na destek bildirisine imza attığı ve Instagram hesabından " Hukuk, Adalet ve Demokrasi için Omuz Omuza" paylaştığı görüldü. Ünlü oyuncunun ayrıca 2 Nisan boykotuna destek ve "Sanatçıymış ses çıkaramazmış değil ses çıkaramayan sanatçı olamaz diyeceksiniz" paylaşımları dikkat çekti.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

AYBÜKE PUSAT'A DA DESTEK VERDİ

Üzümoğlu ayrıca Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımları yüzünden TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmasına da tepki gösterdi. Üzümoğlu, "Kamuoyuna: Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteriyi yürüyüş hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımı Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" şeklinde paylaşım yaptı.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

OYUNCULAR SENDİKASINDAN ÜZÜMOĞLU'NA DESTEK

Oyuncular Sendikası, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kamuoyuna; Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bayram ÖZSOY:
    gozumuzde hepiniz kahramansınız. susmayın boykota devam. 77 76 Yanıtla
  • 220198:
    iyide benim anlamadigim kilicdaroglu siyasete bulasan sanatciya sanatci demem diyordu chpnlilerde destekliyordu.akp yi destekleyince yandas oluyurda sizin destekleyince sanatci oluyor ve siz bunada demokrasi diyorsunuz :) 83 60 Yanıtla
  • Yılmaz Tıska :
    adamlar Gazze'yi bitirdi ama siz o Gazze'yi bitirenlerin türkiyede satılan ürünlerine bir tane boykot çağrısı yapmasınız yazıllar olsun sizin gibi sanatçı müsveddelerine 60 51 Yanıtla
  • Hakan1421:
    çeşit çeşit vatan haini var, rabbim devletimizi sizlerden korusun 37 53 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Nereye kadar millet seni gozalincaya kadarmı, Keskin sirke küpüne zarar. 25 47 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    iktidar bu zihniyet ile kendi kendini yok etti annem bile döndü 36 30 Yanıtla
  • Apple User:
    kaç para aldın 27 27 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    hepmiii hayın olurzunuzz arkadaş yavvvvvv 42 9 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    şarlatanık yapıyorlar neymış sanaçıymış ne üretimde sanatkarcı oldunuz sanaçı demek kendi üretiği bir şeye sanaçı denir olmaz olsun sizin gibi sanatçılar 9 4 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    yok artık 9 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çeken paylaşımları - Son Dakika
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