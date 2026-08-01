Gülistan Doku Davasında 4. Dalga Operasyonu

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Gülistan Doku davasının dördüncü dalga operasyonunda, haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreçte sona gelindi. Son 2 tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 27'ye çıktı.

Gülistan Doku davasında 4. dalga operasyonunda 19 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından; ilk gün Erzurum Adliyesine getirilen 8 şüpheliden 4 kişi tutuklanmış, 3 kişiye adli kontrol kararı verilmiş ve 1 kişi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte ikinci gün adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i mahkeme tarafından tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kalan 5 şüpheli kolluk görevlisinde de savcılıktaki ifade işlemleri sonrası 4'ü mahkemeye sevk edildi. Bunlardan 2'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu halen sürüyor.

15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında; Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamada; soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran deliller elde edildiği belirtilmişti.

19 şüpheliden 12'sine tutuklama kararı çıktı

Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Operasyonda 21 adreste arama gerçekleştirilirken, şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şahıslar Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası 29 Temmuz 2026 günü sabah saatleriyle birlikte gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilmişti. Dördüncü dalga sonrası yapılan adli işlemlerle birlikte; 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı. 1 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor.