Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı - Son Dakika
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Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

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Güney Kore'ye seyahat eden bir uçakta bir yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı ve bu durum kabinde büyük bir panik yarattı. Kabin ekibi duruma hızla müdahale etti ve olayı önledi. Saldırgan davranışlar sergileyen yolcu, mürettebat tarafından etkisiz hale getirilerek sakinleşmesi için ayrı bir bölüme alındı. Airbus A330-300 tipi uçak, 238 yolcu ile birlikte herhangi bir gecikme olmaksızın Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi.

11.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:48
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Güney Kore'ye giden bir uçakta bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması panik yarattı. Kabin ekibinin müdahalesiyle önlenen olay, korku dolu anlara sahne oldu.

Görüntülerde, kapı kolunu kavrayıp açmaya çalışan adama karşı kabin görevlilerinin hızla müdahale ettiği görülüyor.

Raporlara göre, ekibi tehdit eden ve saldırgan davranışlar sergileyen yolcu, mürettebat tarafından etkisiz hale getirildi ve sakinleşmesi için ayrı bir bölüme alındı.

238 yolcu taşıyan Airbus A330-300 tipi uçak, sabah 04:45 civarında Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na herhangi bir gecikme olmadan indi.

Yolcu, soruşturma için Incheon Uluslararası Havalimanı Polisi'ne teslim edildi.

Korean Air konuyla ilgili açıklamasında: "Olay, yolcu güvenliği ve operasyonel bütünlüğe öncelik veren güvenlik protokollerimize göre yönetildi. Durum başarıyla kontrol altına alındı ve ilgili makamlarla soruşturma konusunda işbirliği yapacağız. Korean Air, havacılık güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı sıfır tolerans politikası uygulamakta ve bu tür olaylara karşı kararlı bir şekilde müdahale etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haziran 2023'te benzer bir olay yaşanmış, 19 yaşındaki Güney Koreli bir yolcu, Filipinler'in Cebu kentinden Seul'e giden Jeju Airlines uçuşunda acil çıkış kapısını açmaya çalışmıştı.

Genç yolcunun kapıyı açmaya koştuğu, ancak mürettebat tarafından "kement kullanılarak" hızla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mürettebatın yolcuyu ip ve bağlarla bağladığı ve gözlem altında tutulmak üzere uçağın ön kısmına götürdüğü belirtildi.

İnişte yapılan kontrollerde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilen yolcu, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda polise teslim edildi.

Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Güney Kore\'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'ye giden uçakta panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Öfff iyi ki orada değildim 1 0 Yanıtla
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