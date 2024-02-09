Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 16:51  Güncelleme: 17:53
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Gürcistan'ın Rustavi kentindeki "İstanbul" adlı çarşıya tüfekle gelen 36 yaşındaki saldırgan 4 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. Olay sonrası hayatını kaybedenlerden birinin saldırganın amcası, yaralının ise kuzeni olduğu belirlendi.

İSTANBUL ÇARŞISINDA DEHŞET SAÇTI

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 20 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentindeki "İstanbul" adlı çarşıda saldırgan dehşeti yaşandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 36 yaşındaki saldırganın çarşıda ateş açarak 4 kişiyi öldürdüğünü 1 kişiyi yaraladığını bildirdi.

AMCASINI ÖLDÜRDÜ, KUZENİNİ YARALADI

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırgan polis tarafından bir eczanede yakalayarak gözaltına alındı. Ölenlerden birinin saldırganın amcası, yaralının ise kuzeni olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürcistan\'da İstanbul Çarşısı\'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

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Son Dakika 3.Sayfa Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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