Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu
04.06.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksikalı güzellik kraliçesi ve fitness antrenörü Luz María Barrera Agatón, tatil için gittiği otelde havuzda ölü bulundu. Otelin havuzunda geç vakitlere kadar vakit geçiren Agatón, sabah saatlerine kadar odasına dönmedi. Yakınlarının arama yapması üzerine cesedi havuzda bulundu. Polis, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Meksikalı güzellik kraliçesi ve fitness antrenörü Luz María Barrera Agatón (36), tatil yaptığı otelin havuzunda ölü bulundu. Ölümünden haftalar önce tehdit aldığı ortaya çıkan Agatón'un vefatıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, Cancun'un batısındaki Motul bölgesinde bulunan Coco Resort & Villas otelinde meydana geldi. Agatón, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için geldiği otelde akşam saatlerinde havuz başında vakit geçirdi.

Gece herkes odalarına çekildikten sonra tek başına kalan Agatón, sabah saatlerine kadar odasına dönmedi. Yakınları endişelenip arama yapmaya başladığında, cesedi otelin havuzunda bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etse de Agatón'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisölen olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışıyor. Yetkililerin "kasıtlı müdahale" ihtimalini araştırdığı öğrenildi.

Trajik olaydan sadece iki hafta önce Agatón'un Merida'daki spor salonunun önüne tehdit içerikli pankart asıldığı ortaya çıktı. Agatón bu pankartı kendisi indirip yok etmiş, ancak polise bildirmemişti.

Benzer tehditleri 2017 yılında da alan Agatón, o dönem eski savcı Chiri Roberto ile birlikte hedef alındığı iddia ediliyordu.

2023 yılında Agatón'un sahibi olduğu spor salonunda başka bir trajik olay yaşanmıştı. Antrenörün dikkatsizliği sonucu ağırlık demiri genç bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden olmuştu.

Polis, bu geçmiş olaylarla Agatón'un ölümü arasında bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

Luz María Agatón, Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği başkan yardımcısıydı ve Merida'da kendi spor salonunu işletiyordu.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Agatón, 2017'de "Mister Mexico" yarışmasında Fitness Şampiyonu olmuş, 2023'te Motul Karnavalı Kraliçesi seçilmişti. Son olarak İspanya'da düzenlenen Mr. Olympia Amatör Yarışması'nda "Kadınlar Bikini" kategorisinde birincilik kazanmıştı.

Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği Başkanı Evangelina Cimé Mézquita, Agatón için duygusal bir veda mesajı paylaştı:

"Bazen neden böyle şeylerin olduğunu anlamak mümkün değil. Seni çok özleyeceğiz. O neşen, sadeliğin... Tanrı ailene sabır versin."

Soruşturma devam ederken, Agatón'un ani ölümü Meksika spor ve güzellik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu
Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu

Güzellik, Cinayet, 3-sayfa, Sonora, Polis, Tatil, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz
Fred’den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
“Babası kayıp, annesi öldü“ yazılı notla terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu "Babası kayıp, annesi öldü" yazılı notla terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi Portekiz basını duyurdu Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:19
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti
Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
19:09
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
18:59
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
18:55
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim
CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
18:54
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 14:59:25. #7.11#
SON DAKİKA: Güzellik kraliçesi, tatil yaptığı lüks otelin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.