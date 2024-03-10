Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı

TUZLA'da Estetisyen Yasemin Er, çalıştığı güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede önce fiziksel, ardından psikolojik tedavi altına alındı. Er'in kardeşi Yeşim Er, "Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış" dedi. Yasemin Er saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdulselam G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini öne sürdü.
Olay, 1 Mart'ta, Tuzla'da bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G., kadını önce uyardı sonra darbetti. Aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırılan Yasemin Er'in vücudunda da morluklar oluştu. Er, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polise verdiği ifadede olayı detaylı şekilde anlatan Yasemin Er, saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini belirtti. Er, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi altına alındı.
"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"
Ablasının yaşadıklarını anlatan Yeşim Er, "10 yıl önce Abdulselam G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Sonra kendi dükkanının bir milyon vergi borcu olduğunu ablama söylüyor ve kendi üstüne alması durumunda bu vergi borcundan muaf olacağını söylüyor. Ablam tabii ki de ilk defa bir patronluğa girişiyordu. Ben buna engel oldum. Engel olunca üzerinden herhalde bir buçuk, iki ay daha bir süreç geçiyor. Bu süreçte de geçen hafta cuma günü saat 13.30 gibi öğlen namazından sonra dükkanın üst katında ablam namaz kılmak için abdestini alıyor. Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Bunu da belirtmiş. Ondan sonra kalkmış demiş ki, 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' diyor. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş" dedi.
"DÜKKANIN KAPISINI KİTLEMİŞ"
Yeşim Er, saldırganın çekiçle bile saldırmaya çalıştığını iddia ederek, "Ben bunu anlatırken hala kötü hissediyorum. Hıncını alamamış olmalı ki, ablam yere düşmüş ve tekmelerle yumruklarla saldırmaya devam etmiş. Arkasında duran çekiç bile işin içine girmiş. Ablamın kafasına vuracakken, ablamın ağzından akan kanı görünce, saldırıyı bir anda durdurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış. Sonra taksi çağırıp 'Git' demiş. Biz şikayetçi olduk, ablamın çenesi kırık, sol kıkırdak kırık ve aldığı darbelerin izleri vücudunda" şeklinde konuştu.
"BU ADAM HALA DOLAŞIYOR"
Yeşim Er, ablasını darbeden kişinin cezalandırılmasını talep ederek şöyle devam etti: "Yaşadığı psikolojik travma var, psikolojisi şu an sıfır durumda. Bu adam hala özgürce dolaşıyor. Başka bir kadına öldürsün diye mi geziyor? Ben bunu soruyorum sadece. Herkese de fotoğraflarını göstermek istiyorum. Ablamın yaşadığı travmayı herkese göstermek istiyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü, ben bugün ablam için süslendim. Onun için güzel giyindim ve onun şu an yaşadığı travmayı ve bu adamın sokakta gezmeyi sürdürmesini kaldıramıyorum. Adaleti bekliyorum. Karşı taraf ile iletişime geçtim. Sadece bir tokat attığını söylüyor. Bir tokat ile bir kadının çenesi kırılır mı? Kendisinin sevgilisi olduğunu beyan ediyormuş, kocası bile olsa bunun cezasını çekecek."
Öte yandan güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G., iddiaları kabul etmezken, Yasemin Er'in sürekli para istediğini iddia ederek aralarında sorunlar olduğunu kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı - Son Dakika
Kayseri'de geçen yıl trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların planlı bir şekilde Arslantürk'ü kaçırıp öldürdükleri ve olaya trafik kazası süsü verdikleri belirtildi.
Tekirdağ'da yapılan kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü, makaronlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü. Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi. Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir depo ve bir ikamette yapılan aramada bin 876 adet sentetik ecza hap, para ve silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.
Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Temsili nikah memurluğu yapanların ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor. İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı.
Galler'de bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında morga gelen bir aileye yanlış bir kişinin cansız bedeninin teslim edildiği ve ailenin bu durumun farkına varamayıp hiç tanımadıkları biri için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kaza olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çatıda tamirat yapan iki işçi, dengelerini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer işçinin ise tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?